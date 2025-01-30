Синоптики сообщили о грядущих в Бурятии аномальных морозах до -45

В предстоящие дни в некоторых районах Республики Бурятия ожидаются аномальные холода, местами температура воздуха опустится до минус 45 градусов.

Так, в период с 27 января по 4 февраля среднесуточная температура будет ниже нормы примерно на 7 градусов. Прогноз погоды в этом регионе приводит RT со ссылкой на Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«31 января преимущественно без осадков. Температура ночью -31…-36 градусов, местами -40…-45 градусов», - уточнило ведомство.

В четверг 30 января днем местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -17... -22 градусов, местами до -23... -28.

Пятница 31 января отметится холодными температурами в ночное время, преимущественно без осадков. Ветер восточный, от 3 до 8 метров в секунду.