МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптики сообщили о грядущих в Бурятии аномальных морозах до -45

В Бурятии 31 января в ночное время ожидаются сильные морозы.
Дарина Криц 2025-01-30 04:35:23
© Фото: Herbert Kehrer httpimagebroker.com#search Globallookpress

В предстоящие дни в некоторых районах Республики Бурятия ожидаются аномальные холода, местами температура воздуха опустится до минус 45 градусов.

Так, в период с 27 января по 4 февраля среднесуточная температура будет ниже нормы примерно на 7 градусов. Прогноз погоды в этом регионе приводит RT со ссылкой на Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«31 января преимущественно без осадков. Температура ночью -31…-36 градусов, местами -40…-45 градусов», - уточнило ведомство.

В четверг 30 января днем местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -17... -22 градусов, местами до -23... -28.

Пятница 31 января отметится холодными температурами в ночное время, преимущественно без осадков. Ветер восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

#в стране и мире #Погода #республика бурятия #аномальные морозы #холода
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 