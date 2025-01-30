Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска ВДВ уничтожили группу украинских боевиков при проведении ротации в приграничном районе Курской области. Кадры их работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Во время воздушной разведки наши бойцы обнаружили подразделение ВСУ, которое малыми группами пробралась в один из занятых боевиками населенных пунктов, где в подвалах полуразрушенных домов были оборудованы опорные пункты. Противник пытался провести ротацию подразделений. Его координаты незамедлительно передали на пункт управления артиллерией для уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и с трех выстрелов поразили опорные пункты ВСУ, оставив под развалинами домов большое количество личного состава ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на линии боевого соприкосновения.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От момента занятия позиции до нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут, их навыки уже отработаны до автоматизма. Расчеты «Мста-С» могут поражать цели на расстоянии до 29 километров, а скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.

Ранее наши снайперы огнем из крупнокалиберных винтовок уничтожили группу украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Своими действиями они поддержали штурмовые группы мотострелковых подразделений и обеспечили их успешное продвижение.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.