Звездопад Квадрантиды достигнет пика активности в ночь с 3 на 4 января

В ночь с 3 на 4 января достигнет пика активности метеорный поток Квадрантиды. В это время можно будет наблюдать до 120 «падающих звезд» в час, сообщили в Московском планетарии.

«В ночь с 3 на 4 января прольется первый в 2025 году звездопад. Во время пика активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», - цитирует сообщение планетария ТАСС.

Уточняется, что лучше всего будет наблюдать звездопад с 00:00 до рассвета. В это время область вылета метеоров - радиант - будет располагаться высоко в небе.

Незадолго до Нового года NASA опубликовала фотографию скопления молодых звезд в 2,5 тысячах световых лет от Земли. Особенностью этого скопления стало то, что оно по своей форме и цвету напомнило рождественскую елку, где сами звезды стали гирляндой, а завитки газа - иголками.