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Звездопад Квадрантиды достигнет пика активности в ночь с 3 на 4 января

Лучшим временем для наблюдения станет период с 00:00 до рассвета.
Анастасия Бобылева 2025-01-03 01:12:57
© Фото: Consejo imageBROKER.com Globallookpress

В ночь с 3 на 4 января достигнет пика активности метеорный поток Квадрантиды. В это время можно будет наблюдать до 120 «падающих звезд» в час, сообщили в Московском планетарии.

«В ночь с 3 на 4 января прольется первый в 2025 году звездопад. Во время пика активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», - цитирует сообщение планетария ТАСС.

Уточняется, что лучше всего будет наблюдать звездопад с 00:00 до рассвета. В это время область вылета метеоров - радиант - будет располагаться высоко в небе.

Незадолго до Нового года NASA опубликовала фотографию скопления молодых звезд в 2,5 тысячах световых лет от Земли. Особенностью этого скопления стало то, что оно по своей форме и цвету напомнило рождественскую елку, где сами звезды стали гирляндой, а завитки газа - иголками.

#Наука #в стране и мире #космос #звездопад
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