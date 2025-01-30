Пассажиры севшего в Астрахани рейса из Дубая прилетели в Москву

Прилетевшие в Москву из Дубая пассажиры поделились впечатлениями от внезапно произошедшей в Астрахани остановки.

Одна из летевших в самолете женщин по имени Мила сказала «Звезде», что там их накормили, несколько часов они провели в аэропорту.

«Самолет сел в Астрахани. Мы пошли в аэропорт, посидели там пару часов. Нас покормили, дали воды, и мы приехали обратно», - рассказала Мила.

Отвечая на вопрос, по какой причине воздушное судно совершило экстренную посадку, женщина сообщила, что конкретно произошло - не знает, но самолет летел и вдруг начал снижаться, а потом сел.

Напомним, рейс DP 992 авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Дубая 29 января в 15:39 по московскому времени. Затем он экстренно сел в Астрахани.

Оттуда в Москву борт отправился в четверг в 00:00 по местному времени (23:00 по московскому времени 30 января).