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Летевший из Дубая самолет «Победы» вылетел из Астрахани в Москву

Вынужденная остановка в астраханском аэропорту произошла по техническим причинам.
Дарина Криц 2025-01-30 01:13:11
© Фото: Edgar Breshchanov Global Look Press

Самолет, следовавший из Дубая в Москву и вынужденно севший в Астрахани, возобновил полет. Ожидается, что в московском аэропорту Внуково он приземлится в 01:30 по местному времени, согласно онлайн-табло авиакомпании.

Рейс DP 992 авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Астрахани в четверг в 00:00 по местному времени (23:00 по московскому времени 30 января).

Согласно ТАСС, на борту находятся 188 человек, из них шесть членов экипажа. Из Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах он вылетел в 15:39 по московскому времени, а в столице России он должен был оказаться в 19:46 по местному времени.

Уточняется, что вынужденная остановка в Астрахани возникла по техническим причинам: самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за ложного срабатывания датчика одной из систем.

#Москва #в стране и мире #Самолет #Аэропорт #рейс #дубай #Астрахань
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