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Боец по силовым пощечинам Василий Камоцкий победил в турнире Power Slap

Турнир по пощечинам Power Slap 11 прошел в Эр-Рияде вечером 30 января.
Анастасия Бобылева 2025-01-31 00:17:45
© Фото: dumplingvasya Telegram

Российский боец по силовым пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий стал чемпионом турнира Power Slap 11, который организовал президент UFC Дана Уайт. Соревнование состоялось вечером 30 января в Эр-Рияде.

В финальном поединке Камоцкий победил американца Лайна Вернса. Вернс нанес первый удар, однако последний остался за российским спортсменом.

Ранее девятилетний российский шахматист побил мировой рекорд. Мальчик стал самым молодым игроком, получившим балл международного мастера.

#Спорт #Россия #в стране и мире #турнир #силовые пощечины
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