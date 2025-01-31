Боец по силовым пощечинам Василий Камоцкий победил в турнире Power Slap

Российский боец по силовым пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий стал чемпионом турнира Power Slap 11, который организовал президент UFC Дана Уайт. Соревнование состоялось вечером 30 января в Эр-Рияде.

В финальном поединке Камоцкий победил американца Лайна Вернса. Вернс нанес первый удар, однако последний остался за российским спортсменом.

Ранее девятилетний российский шахматист побил мировой рекорд. Мальчик стал самым молодым игроком, получившим балл международного мастера.