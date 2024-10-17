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Экономист объяснил, что ждет Германию после отказа от энергоносителей РФ

Поддержка Украины поставками создает дополнительную нагрузку на бюджет Берлина.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 16:27:13
© Фото: CHROM ORANGE, Bilderbox, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Разрыв связей с Россией и отказ от ее энергоносителей очень дорого обходится Германии, считает экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Отказ от взаимодействия с Россией как с поставщиком ресурсов очень дорого стоит Германии», - объяснил эксперт в разговоре со «Звездой».

Кроме того, Берлин поддерживает киевский режим своими поставками, которые создают дополнительную нагрузку на бюджет.

Лосев отметил, что в первый год отказа от российского экспорта Европа потратила на триллион евро больше на покупку энергоресурсов. По его словам, это сильно ударило по уровню госдолга и по бюджету большинства стран.

Помимо этого, промышленность Германии сейчас не может конкурировать с растущей экономикой Китая, которая дошла до мощного уровня машиностроения.

Эксперт объяснил, что экономика состоит из трех компонентов: капитал, ресурсы, технологии. При этом Америка сейчас вытягивает капитал из своих союзников, технологии в Европе остаются, однако падает производство, а человеческие ресурсы идут на спад в Германии из-за проблем с демографией, полагает экономист.

#Экономика #Берлин #Германия #Бюджет #наш эксклюзив #экспорт рф
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