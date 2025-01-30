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Военное крыло ХАМАС признало, что его лидер Мухаммед ад-Дейф убит

С соответствующим заявлением выступил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда.
Игнат Далакян 2025-01-30 20:34:23
© Фото: Yousef Mohammed, Keystone Press Agency, Globallookpress

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является военных крылом палестинского движения ХАМАС, подтвердила гибель своего лидера Мухаммеда ад-Дейфа. С таким заявлением выступил представитель группировки Абу Убайда.

«Сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что Мухаммед ад-Дейф погиб», - сообщил он.

Видеообращение опубликовано в официальном телеграм-канале палестинского движения.

Ранее ХАМАС подтвердили освобождение Израилем 110 заключенных. Среди них числятся 30 несовершеннолетних, уточнили в офисе по делам пленных в движении.

Договор о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 19 января. Сделка стала возможной при участии посредников из США, Египта и Катара.

#в стране и мире #Израиль #ХАМАС #Мухаммеда ад-Дейфа #военное крыло ХАМАС
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