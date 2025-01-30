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Бывшего гендиректора «Фонбета» Анохина заключили под стражу

Анохин будет находиться под стражей до 29 марта.
Игнат Далакян 2025-01-30 19:53:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывшего генерального директора «Фонбета» Сергея Анохина заключили под стражу до 29 марта по делу о взятке в 60 миллионов рублей. Об этом передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Обвиняемый был задержан с посредниками 28 января во время передачи денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

Букмекерская компания заявляла, что Анохин покинул пост гендиректора несколько недель назад и сосредоточился на собственных проектах в области киберспорта и массового футбола.

Руководителем букмекерской компании он стал в апреле 2022 года. В октябре того же года Анохин вошел в состав комитета по маркетингу РФС. В 2023 году он вошел в список наиболее влиятельных персон в отечественном футболе.

#в стране и мире #арест #сергей анохин
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