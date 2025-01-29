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Бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали из-за взятки в 50 млн рублей

Сергей Анохин подозревается в даче взятки сотруднику правоохранительных органов.
Никита Матосов 2025-01-29 13:20:02
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Бывшего вице-президента РФС и руководителя букмекерской компании Сергея Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки представителям правоохранительных органов. Об этом сообщает Life.

По предварительным данным, Анохин передал одному из сотрудников силовых структур взятку в размере 50 миллионов рублей. Букмекерская компания заявила, что Анохин покинул пост генерального директора несколько недель назад, сосредоточившись на собственных проектах в области киберспорта и массового футбола.

Сообщается, что взятка была передана в период работы Анохина в футбольном клубе «Химки». В настоящее время следствие проводит работу в рамках расследования уголовного дела.

Ранее Анохин занимал посты вице-президента РФС и президента Московской федерации футбола. Он также входил в исполнительный комитет РФС до апреля 2022 года и возглавлял комитет массового футбола этой организации. Кроме того, он являлся генеральным директором ФК «Химки» с 2020 по 2021 год. В апреле 2022 года Анохин стал руководителем букмекерской компании, а в октябре того же года вошел в состав комитета по маркетингу РФС.

В 2023 году Анохин попал в список наиболее влиятельных персон в российском футболе. Под его руководством была проведена реформа проведения Кубка России, что позволило улучшить календарь соревнований и повысить их коммерческую привлекательность.

#РФС #взятка #фк химки #сергей анохин
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