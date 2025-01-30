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Пилот СССР назвал нарушение, которое привело к авиакатастрофе в США

По словам заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, главной задачей любого авиадиспетчера является недопущение опасного сближения летательных аппаратов.
Игнат Далакян 2025-01-30 19:34:05
© Фото: @syncronus X.com © Видео: ТРК «Звезда»

Допуск вертолета на траекторию снижения гражданского самолета является грубейшим нарушением правил. Поэтому надо проверить взаимодействие между гражданскими и военными диспетчерами при расследовании катастрофы в Вашингтоне. Это подчеркнул в беседе со «Звездой» заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

«Это их главная задача - не допустить опасного сближения летательных аппаратов. Это главная задача любого авиационного диспетчера», - напомнил специалист.

Он отметил, что пока не видно ни одного объяснимого фактора, который мог привести к катастрофе: самолет и вертолет были исправны, погода хорошая, все радиотехнические средства работают.

«Это какой-то безличностный фактор, абсолютно оторванный от реалий, от профессионалов, от воздушного пространства, от всех авиационных законов», - сказал Смирнов.

Ранее глава пожарной службы и скорой медицинской помощи столицы США Джон Доннелли сообщил, что в авиакатастрофе, вероятно, никто не выжил. Удалось извлечь тела 27 человек, находившихся в самолете, а также одного погибшего из вертолета.

Напомним, инцидент произошел в ночь на четверг около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом. На борту пассажирского судна находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Выживших не обнаружено.

#Самолет #вертолет #сша #крушение #Вашингтон #авиакатастрофа #наш эксклюзив
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