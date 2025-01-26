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Пушилин: один человек погиб и трое пострадали после обстрела Горловки

Со стороны киевского режима совершены более 15 атак, применялась артиллерия калибром 155-мм и кассетные боеприпасы.
Ян Брацкий 2025-01-26 00:11:31
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов Горловки со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», - написал Пушилин.

Под обстрелом оказался Центрально-Городской район. Националисты применили ствольную артиллерию и кассетные боеприпасы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, коммунальщики устраняют последствия обстрела.

В результате атаки ВСУ повреждены 11 жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

#ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #пушилин
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