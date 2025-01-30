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Норштейн назвал уничтожением достоинства выпуск монеты с «Ежиком в тумане»

Режиссер известного мультфильма считает, что инициаторы выпуска монеты занимаются «воровством посреди бела дня».
Игнат Далакян 2025-01-30 17:13:01
© Фото: Центробанк России © Видео: ТРК «Звезда»

Инициаторы выпуска монет с изображением персонажа «Ежика в тумане» уничтожают достоинство человека. Так прокомментировал «Звезде» режиссер мультфильма Юрий Норштейн претензию авторов к Центробанку.

«Разве можно по этому поводу молчать? Чем они занимаются? Они уничтожают достоинство человека. Это самое главное, что происходит здесь. Именно достоинство. Мне звонят журналисты и говорят: "На какую сумму вы хотите подать иск?" Разве в этом дело? Дело в том, что уничтожено достоинство. То есть мы стали никто, мы стали батраками, мы стали крепостными у этих людей, которые занимаются воровством посреди бела дня», - сказал режиссер.

Ранее художница и автор персонажа Франческа Ярбусова подала в суд на ЦБ из-за монет с «Ежиком». Она считает, что Центробанк нарушил ее авторские права и использовал интеллектуальную деятельность без разрешения и указания авторства. Комментарий нам дать она отказалась и переадресовала вопрос своему супругу Юрию Норштейну.

В свою очередь глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила нам, что авторы «просто хотят денег», а права законно и эксклюзивно принадлежат студии мультфильмов.

Центробанк пока не ответил на запрос «Звезды» и не дал комментарий по сложившейся ситуации.

#союзмультфильм #наш эксклюзив #Центробанк #юрий норштейн #ежик в тумане #Франческа Ярбусова
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