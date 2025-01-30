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Художник мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» заявила, что Центробанк нарушил ее авторские права.
Никита Матосов 2025-01-30 14:25:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск в Мещанский районный суд Москвы, обвиняя Центральный банк России в нарушении своих авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В суде сообщили, что иск был подан после выпуска Центробанком в 2024 году трех видов монет с изображением персонажа из мультфильма в рамках серии «Российская (советская) мультипликация».

Ярбусова отметила, что изображение использовалось без ее согласия и указания авторства, что является нарушением ее исключительных прав. В настоящее время суд еще не принял решений о рассмотрении дела.

Также студия «Союзмультфильм» в комментарии РИА Новости заявила, что у нее есть эксклюзивная лицензия на мультфильм, которая позволяет ей свободно использовать образ персонажа для создания различных продуктов, а также предоставлять такие права другим компаниям посредством сублицензирования.

#в стране и мире #Монеты #Центробанк #иск в суд #выпуск монет #ежик в тумане
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