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В Таиланде иностранец на мотоцикле сбил насмерть туриста из России

Жену пострадавшего госпитализировали с травмами.
Глеб Владовский 2025-01-30 17:26:09
© Фото: Carola Frentzen, dpa, Globallookpress

В тайском городе Паттайя иностранец на мотоцикле на полной скорости врезался в переходившего дорогу россиянина. Об этом сообщила газета Khaosod.

«Около полуночи 29 января семейная пара из РФ переходила 2-ю улицу Джомтиена, когда в россиянина на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл, которым управлял другой иностранец», - цитирует материал Life.

Уточняется, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Находившуюся с ним в тот момент супругу госпитализировали.

По данным издания, мотоциклом управлял 26-летний мужчина, которого также госпитализировали с травмами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения, установленных в районе места ДТП.

#в стране и мире #ДТП #Таиланд #Иностранец #Мотоциклист #турист из России
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