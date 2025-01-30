В Таиланде иностранец на мотоцикле сбил насмерть туриста из России

В тайском городе Паттайя иностранец на мотоцикле на полной скорости врезался в переходившего дорогу россиянина. Об этом сообщила газета Khaosod.
«Около полуночи 29 января семейная пара из РФ переходила 2-ю улицу Джомтиена, когда в россиянина на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл, которым управлял другой иностранец», - цитирует материал Life.
Уточняется, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Находившуюся с ним в тот момент супругу госпитализировали.
По данным издания, мотоциклом управлял 26-летний мужчина, которого также госпитализировали с травмами.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения, установленных в районе места ДТП.
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