В Таиланде иностранец на мотоцикле сбил насмерть туриста из России

В тайском городе Паттайя иностранец на мотоцикле на полной скорости врезался в переходившего дорогу россиянина. Об этом сообщила газета Khaosod.

«Около полуночи 29 января семейная пара из РФ переходила 2-ю улицу Джомтиена, когда в россиянина на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл, которым управлял другой иностранец», - цитирует материал Life.

Уточняется, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Находившуюся с ним в тот момент супругу госпитализировали.

По данным издания, мотоциклом управлял 26-летний мужчина, которого также госпитализировали с травмами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения, установленных в районе места ДТП.