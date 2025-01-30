Раскрыты новые детали убийства троих лесничих в Калужской области

Подозреваемый в убийстве трех сотрудников калужского лесничества хорошо общался с одной из своих жертв. Несколько лет назад стрелок работал вместе с заместителем главы лесхоза. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» директор Сергей Ивчин.

Заложница, которую подозреваемый сковал в наручники вместе с другим сотрудником, сама позвонила Ивчину и попросила о помощи.

«Поступил мне звонок с неизвестного номера и она сообщила, что они захвачены в заложники. Номер неизвестен, я сообщил в полицию... В 2005 году именно в том же лесничестве он (подозреваемый - Прим.ред.) работал. С заместителем лично был знаком, они общались, чай, кофе вместе пили», - поделился Ивчин.

Когда правоохранители приблизились к дому - прозвучал последний выстрел и заложники выбежали. По словам директора, сотрудники лесоохраны шли не домой к подозреваемому, а хотели узнать о незаконной вырубке леса, про которую сообщили жители деревни.

Ранее в Калужской области мужчина убил троих лесничих, которые пришли задержать его за незаконную вырубку, а затем взял выживших в заложники и сжег их автомобиль. Всего погибли четыре человека, включая нападавшего.