В Госдуме раскрыли, как изменят использование англицизмов в русском языке

В Госдуме планируют с 7 февраля начать рассмотрение законопроекта о защите русского языка. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Законопроект касается всего, что звучит и пишется официально - различных видов рекламы, вывесок и наименований, речи дикторов», - цитирует издание первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова.

Ожидается, что такие английские слова, как Sale или Open, не запретят оставлять на вывесках. Но рядом с ними обязателен их перевод, написанный тем же шрифтом, цветом и размером. А «барбершоп», «секонд-хенд», «каршеринг» - слова, не имеющие однозначного перевода, можно будет писать одновременно латиницей и кириллицей.

Кроме того, закон подразумевает ввести новое требование к наименованиям жилых комплексов - обязательное включение символов русского алфавита. Отмечается, что принимать какие-либо ограничения в повседневную речь россиян не планируется.

Как отмечает издание, вступление в силу новых норм может состояться до 1 сентября 2026 года.

Напомним, законопроект внесли на рассмотрение еще в октябре 2023 года. Внесшие эту инициативу на рассмотрение депутаты надеются таким образом сохранить «целостность русского языка».