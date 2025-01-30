Американский фигурист избежал смерти в авиакатастрофе благодаря собаке

Американский фигурист Джон Маравилла чудом избежал смерти в авиакатастрофе около Вашингтона, его не пустили на борт из-за собаки. Сотрудник воздушной гавани сказал ему, что животное слишком большое, поэтому его не могут пустить в самолет.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски», - цитирует слова спортсмена РИА Новости.

Фигурист рассказал, что после этого он решил поехать на машине. Маравилла назвал случившееся «безумием» и добавил, что на борту находились несколько фигуристов, с которыми он был знаком.

Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на четверг около столичного аэропорта имени Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом, раскололся на две части и упал в реку Потомак. На борту воздушного судна находились 60 человек и четыре члена экипажа. Спасатели извлекли из реки по меньшей мере 18 тел.

В потерпевшем крушение самолете находились и российские граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.