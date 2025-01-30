«99% заслуга жены»: боец ММА Полозов о победе в бою, ставшем вирусным в Сети

Боец ММА Владимир «Ирландец» Полозов заявил, что если бы не поддержка жены Екатерины, которая подбежала к клетке ринга во время боя с соперником Анатолием Галушкой, то он бы не победил. Супруга спортсмена во время боя подбежала к клетке и начала кричать, чтобы Полозов поднялся. Видео поединка и слова Екатерины «Вставай, Володя!» стали вирусными в Сети.



О том, как супруга помогла в трудный момент, Полозов рассказал в беседе со «Звездой».

«Я поворачиваю голову, вижу, ее около ринга охранник оттаскивает. Думаю, значит, нервничает у меня жена, надо заканчивать и домой ехать... Это 1% моей победы и 99% ее победа. Мне даже соперник написал: "Вот это у тебя жена ярая". Ну, ярая - значит боевая», - отметил спортсмен.

Полозов добавил, что не понимал, что кричала ему жена в тот момент, когда Галушка повалил его. Только после боя она рассказала ему, чего он не услышал. По словам спортсмена, он гордится своей супругой.

Как сказала Екатерина, ее очень сильно напугал момент, когда «Ирландца» повалили на ринг, и она очень волновалась за своего мужа. Не в силах удержаться на месте, она поспешила прямо к рингу, чтобы подбодрить Полозова.

«Когда увидела, что его начинают там бить, убивать... Увидела кровь - это вообще дополнительный стимул напугаться. Я вижу, что ему тяжело, и подбежала к клетке и начала его (подбадривать. - Прим. ред.), чтобы он изменил ситуацию в свою пользу. Что он и сделал», - рассказала жена Полозова о своих переживаниях.

Екатерина также рассказала, что когда прислали видеозапись боя, то заметила, что кричала она не своим голосом. В момент пересмотра боя она начала переживать те же эмоции, которые ее накрыли в тот момент.

Бой между Полозовым и Галушкой состоялся 24 января, из него первый вышел победителем. Во время поединка «Ирландца» повалил его соперник. Именно в этот момент к клетке ринга прорвалась супруга Полозова и попыталась подбодрить его. Момент с криком «Володя, вставай, пожалуйста!» завирусился в соцсетях.