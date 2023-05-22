Боец ММА Джефф Монсон заявил, что сдаст свой паспорт гражданина США 23 мая
Боец Джефф Монсон заявил о намерении сдать свой американский паспорт уже 23 мая.
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
Боец ММА американского происхождения Джефф Монсон рассказал, что уже завтра, 23 мая, планирует сдать свой паспорт гражданина США.
«Завтра сдам свой паспорт США, 100%», - сказал он в разговоре с «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Монсон подал документы на участие в выборах в депутаты парламента Республики Башкортостан.
В прошлом году боец поделился со «Звездой» планами снять фильм о жителях Донбасса и о преступлениях украинских боевиков в этом регионе. К тому моменту уже удалось собрать большой массив документальных материалов.