Страны ОДКБ назвали кощунством искажение итогов Второй мировой войны

Страны ОДКБ осуждают любые попытки переписывания истории и искажения итогов Второй мировой войны и считают героизацию нацизма недопустимой. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Подобные усилия деструктивны и кощунственны, оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы войны», - сказано в документе.

Героизацию нацистского движения, в том числе под видом переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления неонацизма, страны ОДКБ считают недопустимой.

Кроме того, страны ОДКБ призвали хранить память о мужестве многонационального советского народа, не допустить рецидивов идеологии ненависти и экстремизма.

В тексте было отмечено, что грядущий юбилей Великой Победы будет ознаменован торжеством мира и согласия.

Владимир Путин пригласил руководителей стран ОДКБ в Москву на празднование 80-летия Победы, а также предложил воинским расчетам из этих государств принять участие в параде на Красной площади. По его словам, во всех странах организации торжества пройдут «на самом высоком государственном уровне».