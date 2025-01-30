На астероиде Бенну обнаружили необходимые для зарождения жизни элементы

Ученые обнаружили в пробе с астероида Бенну химические элементы, ключевые для зарождения жизни. Об этом пишет американское космическое агентство НАСА.

«Полученные данные не являются доказательством существования самой жизни, но означают, что условия, необходимые для ее возникновения, были широко распространены в ранней Солнечной системе, что увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться и на других планетах и ​​спутниках», - говорится на сайте агентства.

Результаты исследований НАСА опубликованы в журнале Nature. В материале говорится, что в пробе находились 14 из 20 аминокислот, используемых живыми организмами на Земле для синтеза белков, и пять типов азотистых оснований, которые нужны для хранения и передачи генетической информации в более сложных биомолекулах (таких как ДНК и РНК). Также на астероиде есть аммиак и формальдегид в больших объемах.

По мнению исследователей, это подтверждает мысль, что источником обнаруженных «исходных ингредиентов» для формирования жизни в Солнечной системе могли быть объекты, находившиеся вдали от Солнца.

Диаметр астероида Бенну составляет около 560 метров. Периодически он сближается с Землей и в 2182 году может с ней столкнуться, вероятность этого события равна 1 к 2 700.

Образцы грунта с астероида Бенну взяли в рамках многолетней миссии космического аппарата OSIRIS-REx. В 2023 году он успешно приземлился, и в руках исследователей оказались около 250 граммов уникального грунта.