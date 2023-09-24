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Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в США

Ян Брацкий
18:34 24.09.2023
Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.
© Видео: NASA, X © Фото: NASA, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Капсула с собранными на астроиде Бенну образцами грунта вернулась на Землю. Ученым удалось сбросить капсулу с космического аппарата OSIRIS-REx, который пролетал вблизи Земли. В руках исследователей оказались около 250 граммов уникального грунта. Ученые считают, что образцы с астероида позволят приоткрыть тайну формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. По некоторым данным, образцы грунта могут содержать вещество со времен ее зарождения.

Астероид Бенну обнаружили в сентябре 1999 года. По расчетам ученых он имеет все шансы столкнуться с нашей планетой в период с 2169 по 2199 годы. Последствия такого сценария будут катастрофическими. Масса Бенну достигает 140 млн тонн, а его диаметр - 560 метров. Аппарат OSIRIS-REx был запущен в сторону космического исполина в 2016 году. Спустя четыре года он сблизился с его поверхностью и при помощи манипулятора сумел совершить забор грунта.

Ученые NASA планируют рассказать подробности изучения грунта с поверхности астероида 11 октября. После пролета вблизи Земли аппарат OSIRIS-REx продолжит свой путь к астероиду Апофис для его изучения.

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