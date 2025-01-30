Шойгу: новые технологии сократят время производства авиадеталей в 30 раз

Секретарю Совбеза Сергею Шойгу показали передовые разработки Института авиационных материалов, который входит в состав знаменитого на весь мир Курчатовского института. Компьютерное моделирование позволяет ускорить процесс создания изделий в десятки раз.

«Применение аддиктивных технологий позволяет сократить в 30 раз время, необходимое для изготовления деталей по сравнению с традиционными технологиями», - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что также удастся сократить на 50% массу конструкции. Помимо улучшения эксплуатационных характеристик, это важно в том смысле, добавил секретарь Совбеза, что авиационные и космические материалы стоят серьезных денег, и тут будет возможность сэкономить затраты.

При этом санкции недружественных государств на работу российского научного центра никак не влияют.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО последовательно понижает порог применения ядерного оружия.