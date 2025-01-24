Шойгу: НАТО последовательно понижает порог применения ядерного оружия

Североатлантический альянс последовательно понижает порог применения ядерного оружия и укрепляет ядерный компонент в военном планировании. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Действия США и их сателлитов привели к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», - добавил он.

Сергей Шойгу также отметил, что НАТО активно наращивает военный потенциал вблизи границ Союзного государства.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что наша страна при военном планировании учитывает риски возможного прямого столкновения с альянсом. При этом Москва строго придерживается курса по пресечению прямого конфликта, будучи уверенной, что противоположная сторона правильно понимает посылаемые ей предупреждения.

Говоря о курсе НАТО в целом, Александр Грушко отметил, что он представляет опасность не только для России, но и для архитектуры глобальной и региональной безопасности.