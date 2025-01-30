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СК Подмосковья предъявил обвинения директору букмекерской компании

В ведомстве не раскрыли личность фигуранта уголовного дела, но накануне появились сообщения о задержании Сергея Анохина.
Сергей Лебедев 2025-01-30 13:15:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Московской области следователи предъявили обвинение генеральному директору одной из букмекерских компаний. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СК России.

По данным ведомства, мужчина пытался избежать наказания за хищение бюджетных денег на предыдущем месте работы. Он опасался, что в следственные органы передадут результаты оперативно-разыскной деятельности ФСБ.

Уладить вопрос злоумышленник попытался при помощи взятки в 60 миллионов рублей. Он ее передал через посредников.

«Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», - рассказали в Следкоме.

Отмечается, что обвинения также предъявлены одному из руководителей подразделений столичного МВД и юристу. В данный момент ведется следствие. Вскоре всем фигурантам уголовного дела изберут меру пресечения. При этом их личности не раскрываются.

Напомним, накануне появились сообщения о задержании бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина. Еще в прошлом году он руководил одной из букмекерских компаний.

#в стране и мире #Задержание #Уголовное дело #СК #взятка #букмекерская компания
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