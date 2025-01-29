Опубликованы кадры поражения танка ВСУ в Новоелизаветовке

Российский дрон красиво поразил украинский танк во время боев за Новоелизаветовку в ДНР. За мгновение до этого в машину залезли боевики ВСУ.

Освобождала населенный пункт от врага группировка войск «Центр». Атаку вели штурмовики под прикрытием Т-80БВМ, а до этого артиллерия и беспилотники уничтожили заранее вскрытые позиции украинских боевиков.

Об освобождении Новоелизаветовки российское оборонное ведомство сообщило сегодня. Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий наших военнослужащих.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры водружения флага РФ в освобожденной Елизаветовке. Бойцы выбрали наиболее высокое место - крышу одного из зданий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.