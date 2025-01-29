МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры поражения танка ВСУ в Новоелизаветовке

Минобороны России сообщило сегодня об освобождении этого населенного пункта в Донецкой Народной Республике.
Варвара Шрадер 2025-01-29 18:13:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский дрон красиво поразил украинский танк во время боев за Новоелизаветовку в ДНР. За мгновение до этого в машину залезли боевики ВСУ.

Освобождала населенный пункт от врага группировка войск «Центр». Атаку вели штурмовики под прикрытием Т-80БВМ, а до этого артиллерия и беспилотники уничтожили заранее вскрытые позиции украинских боевиков.

Об освобождении Новоелизаветовки российское оборонное ведомство сообщило сегодня. Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий наших военнослужащих.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры водружения флага РФ в освобожденной Елизаветовке. Бойцы выбрали наиболее высокое место - крышу одного из зданий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#штурм #танк #освобождение #наш эксклюзив #Новоелизаветовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 