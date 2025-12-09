МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Чебоксарах число пострадавших при утренней атаке дронов выросло до девяти

Сообщается, что экстренным службам удалось оперативно потушить возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.
Сергей Дьячкин 09-12-2025 09:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате атаки украинских БПЛА на столицу Чувашской Республики город Чебоксары пострадали девять человек. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Всем оказывается необходимая помощь. Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально», - отметил Николаев.

По его словам, возникшее возгорание было в кратчайшие сроки потушено. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и избежать более серьезных последствий.  

«Хочу особо подчеркнуть: ситуация находится под полным и непрерывным контролем», - говорится в сообщении главы региона.

Николаев подчеркнул, что в городе задействованы все необходимые силы и средства. Ведутся работы по устранению последствий и обеспечению безопасности жителей Чебоксар. Глава республики попросил каждого из горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при атаке дронов украинского режима на столицу республики. Уточнялось, что среди них есть ребенок.

#бпла #экстренные службы #пожарные #Чувашия #Чебоксары #олег николаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 