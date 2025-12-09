В Чебоксарах число пострадавших при утренней атаке дронов выросло до девяти

В результате атаки украинских БПЛА на столицу Чувашской Республики город Чебоксары пострадали девять человек. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Всем оказывается необходимая помощь. Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально», - отметил Николаев.

По его словам, возникшее возгорание было в кратчайшие сроки потушено. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и избежать более серьезных последствий.

«Хочу особо подчеркнуть: ситуация находится под полным и непрерывным контролем», - говорится в сообщении главы региона.

Николаев подчеркнул, что в городе задействованы все необходимые силы и средства. Ведутся работы по устранению последствий и обеспечению безопасности жителей Чебоксар. Глава республики попросил каждого из горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при атаке дронов украинского режима на столицу республики. Уточнялось, что среди них есть ребенок.