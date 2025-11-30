МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что на данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Сергей Дьячкин 09-12-2025 08:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате атаки украинских БПЛА в столице Чувашской Республики городе Чебоксары несколько человек пострадали, были повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент все экстренные службы в городе работают в усиленном режиме. Последствия произошедшего оперативно устраняются.

«Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе №20 по ул. Хузангая, 8», - сообщил глава региона.

Николаев подчеркнул, что жителям города окажут всю необходимую помощь. Все поврежденные жилые помещения восстановят.

«Прошу всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации», - сказал Николаев.

Он также напомнил, что категорически запрещено распространять фото и видео, связанные с появлением беспилотников, их обломков, а также с работой систем ПВО.

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов уточнил, что при атаке беспилотников на Чебоксары пострадали четыре человека. Среди них есть ребенок.

#бпла #дроны #экстренные службы #Чувашия #Чебоксары #олег николаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 