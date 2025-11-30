В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В результате атаки украинских БПЛА в столице Чувашской Республики городе Чебоксары несколько человек пострадали, были повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент все экстренные службы в городе работают в усиленном режиме. Последствия произошедшего оперативно устраняются.

«Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе №20 по ул. Хузангая, 8», - сообщил глава региона.

Николаев подчеркнул, что жителям города окажут всю необходимую помощь. Все поврежденные жилые помещения восстановят.

«Прошу всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации», - сказал Николаев.

Он также напомнил, что категорически запрещено распространять фото и видео, связанные с появлением беспилотников, их обломков, а также с работой систем ПВО.

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов уточнил, что при атаке беспилотников на Чебоксары пострадали четыре человека. Среди них есть ребенок.