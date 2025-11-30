МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж МКС перешел на корабль «Союз МС-27» для возвращения на Землю

Расстыковка космического корабля «Союз МС-27» и МКС запланирована на 04:41 по московскому времени, приземление спускаемого аппарата ожидается в 08:04 мск.
Ян Брацкий 09-12-2025 02:17
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким перешли с Международной космической станции на борт корабля «Союз МС-27» перед своим возвращением на Землю.

«Люки между бытовым отсеком корабля "Союз МС-27" и МКС закрыты. Следующий этап - расстыковка от модуля "Причал"», - сообщили в Роскосмосе.

По плану, космический корабль отчалит от МКС в 04:41 по московскому времени. До этого космонавты проверят герметичность всех соединений, после этого им предстоит надеть скафандры, перейти в спускаемый аппарат корабля и приготовится к возвращению на Землю. Экипаж МКС уже проводил участников 73-й длительной экспедиции домой. По этому случаю был приготовлен торт.

Напомним, Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким провели на околоземной орбите 245 суток. За это время они успели выполнить 50 научных экспериментов и дважды выйти в открытый космос.

#роскосмос #мкс #NASA #Сергей Рыжиков #союз мс-27 #Алексей Зубрицкий
