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Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока об опасной погоде

Жителей Дальнего Востока ждут сильные снегопады и усиление порывов ветра.
Никита Матосов 2025-01-29 08:59:01
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Гидрометцентр России предупредил жителей Дальнего Востока о надвигающихся сильных снегопадах и ветре до 27 м/с в Приморье, на Сахалине и Курилах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.

«В ближайшие дни в Приморском крае и на Сахалине ожидается неблагоприятная погода с сильными снегопадами и порывами ветра до 25 м/с, а на Сахалине - до 27 м/с. На Курильских островах ситуация будет еще более сложной из-за метелей и плохой видимости», - подчеркнул Вильфанд.

По информации метеоролога, теплая погода сохраняется не только на Дальнем Востоке, но и в таких регионах, как Урал, Поволжье, Сибирь, Якутия и Хабаровский край. Холод наблюдается пока только на Чукотке.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве и ряде других российских городов можно ожидать раннюю весну. По его мнению, текущий январь изменяет привычные представления о зиме благодаря теплым воздушным массам, пришедшим из тропических и субтропических областей.

#в стране и мире #Погода #Дальний Восток #метель #Снегопады #Роман Вильфанд #зима-2025
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