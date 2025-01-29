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Зеленский сорвал переговоры с Фицо, заранее прислав протокол встречи

При этом в документе не было ни строчки о транзите газа.
Сергей Лебедев 2025-01-29 08:41:45
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский прислал словацкому премьер-министру Роберту Фицо на подписание протокол их планировавшейся встречи в Давосе еще до ее начала. В нем говорилось, что Братислава сделает все для Украины, включая поддержку членства в НАТО.

«Я был готов на встречу в Давосе. Знаете, что он сделал? Зеленский прислал протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол», - сказал Роберт Фицо в парламенте, комментируя срыв переговоров о транзите газа.

При этом, отметил словацкий премьер-министр, в протоколе не было ни строчки о прокачке голубого топлива.

Напомним, ранее Роберт Фицо уже приглашал Владимира Зеленского в Словакию. Он предлагал провести переговоры у границы двух стран. Но глава киевского режима на это не согласился и в ответ позвал словацкого лидера в украинскую столицу.

Следующей датой встречи политиков должно было стать 21 января. Ее планировали провести на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Однако Владимир Зеленский в последний момент отказался от переговоров.

Недавно Роберт Фицо вновь пригрозил заблокировать в Европейском совете помощь Украине, если Киев не решит проблему с поставкой газа в Словакию через свою территорию.

#в стране и мире #Зеленский #Киев #Давос #Роберт Фицо #встреча #протокол
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