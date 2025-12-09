МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Times: Европа объявит решение о экспроприации активов РФ в ближайшие дни

Вопрос российских активов поднимался на встрече британского премьера Стармера, президента Франции Макрона, канцлера ФРГ Мерца и Зеленского в Лондоне 8 декабря.
Виктория Бокий 09-12-2025 07:36
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Европейские страны объявят о достижении договоренностей по экспроприации суверенных активов РФ в течение текущей или следующей недели. Об этом передает The Times со ссылкой на правительственные источники.

Этот вопрос поднимался на встрече британского премьера Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря. Как утверждает газета, «сделка очень близка».

По данным источников, договоренность будет предусматривать выделение Киеву 100 миллиардов фунтов ($133 млрд) за счет замороженных российских активов. У этих денег две судьбы - либо они пойдут на оказание военной помощи, либо на восстановление Украины. Известно, что Лондон планирует передать активы на сумму восемь миллиардов фунтов ($10,6 млрд).

ЕК надеется, что добьется от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации 210 миллиардов евро активов России, из которых 185 миллиардов заблокированы Euroclear в Брюсселе. Бельгия сопротивляется этому решению и требует от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери от ответных мер России.

Накануне глава Euroclear Валери Урбен заявила, что у депозитария нет свободных денег для ЕС из-за судебных рисков. Она считает предложение Еврокомиссии сомнительным с юридической точки зрения и опасным для финансовой стабильности. По словам Урбен, в худшем случае план может привести к банкротству Euroclear.

#Европа #ЕС #договоренности #ек #активы России
