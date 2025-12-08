МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Euroclear заявила, что в депозитарии нет свободных денег для ЕС

Урбен считает предложение Еврокомиссии сомнительным с юридической точки зрения и опасным для финансовой стабильности.
Владимир Рубанов 08-12-2025 16:22
© Фото: Ansgar Haase, dpa, Global Look Press

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что у депозитария нет свободных денег для ЕС из-за судебных рисков. Об этом сообщает Reuters. План Евросоюза включает использование €25 млрд активов частных банков и €140 млрд из Euroclear для кредита Киеву в размере €165 млрд.

«Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», - сказала Урбен.

Она считает предложение Еврокомиссии сомнительным с юридической точки зрения и опасным для финансовой стабильности. По словам Урбен, в худшем случае план может привести к банкротству Euroclear.

Китай, Индия и Ближний Восток могут расценить такой шаг как конфискацию и перенаправить инвестиции, что увеличит расходы на финансирование европейского долга, сказала Урбен. По ее словам, Euroclear защищает не только свои интересы, но и привлекательность европейского рынка. Она добавила, что угроза существованию депозитария может повлиять на мировой финансовый рынок.

Урбен предупреждает о возможных ответных мерах России против бельгийских компаний и активов. Euroclear - европейская компания, куратором которой является Минфин Бельгии. Премьер-министр этой страны Барт де Вевер выступает против кредита Киеву за счет российских активов. Урбен предлагает использовать активы в мирных переговорах с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о страновой и личной ответственности за конфискацию активов. В Кремле считают, что этих средств хватит на то, чтобы «еще пару лет тратить украинцев как пули».

#в стране и мире #Украина #Бельгия #евросоюз #Еврокомиссия #Euroclear #валери урбен #Репарационный кредит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 