Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что у депозитария нет свободных денег для ЕС из-за судебных рисков. Об этом сообщает Reuters. План Евросоюза включает использование €25 млрд активов частных банков и €140 млрд из Euroclear для кредита Киеву в размере €165 млрд.

«Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», - сказала Урбен.

Она считает предложение Еврокомиссии сомнительным с юридической точки зрения и опасным для финансовой стабильности. По словам Урбен, в худшем случае план может привести к банкротству Euroclear.

Китай, Индия и Ближний Восток могут расценить такой шаг как конфискацию и перенаправить инвестиции, что увеличит расходы на финансирование европейского долга, сказала Урбен. По ее словам, Euroclear защищает не только свои интересы, но и привлекательность европейского рынка. Она добавила, что угроза существованию депозитария может повлиять на мировой финансовый рынок.

Урбен предупреждает о возможных ответных мерах России против бельгийских компаний и активов. Euroclear - европейская компания, куратором которой является Минфин Бельгии. Премьер-министр этой страны Барт де Вевер выступает против кредита Киеву за счет российских активов. Урбен предлагает использовать активы в мирных переговорах с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о страновой и личной ответственности за конфискацию активов. В Кремле считают, что этих средств хватит на то, чтобы «еще пару лет тратить украинцев как пули».