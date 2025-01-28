Чат-бот «DeepSeek» обвалил акции крупнейших компаний США в сфере IT

То, что произошло на американском фондовом рынке сегодня - было близким к панике. Высокотехнологичная биржа Nasdaq рухнула на 3%, а это очень много. Упали акции многих крупных компаний в сфере IT. Но главный антирекорд поставил американский производитель микроэлектроники, лидер в области производства чипов для искусственного интеллекта - компания Nvidia. Ее бумаги обрушились на 18%, потеряв 600 миллиардов долларов. Подсчитывают потери и богатейшие люди мира, которые вложились в акции высокотехнологичных компаний и в одночасье лишились более 100-а миллиардов долларов. А все потому в Китае презентовали свой продукт в области искусственного интеллекта. «DeepSeek», в переводе - глубокий поиск. Аналог знаменитого ChatGPT от американского лидера отрасли - компании OpenAI. Только лучше и дешевле. Причем, создала «DeepSeek» - небольшая, малоизвестная за пределами КНР компания.

«Я не сомневаюсь, что это грандиозное событие. Модель разработана за короткий срок и работает эффективно. Поэтому разработчики активно ее используют, а американские потребители делают ее популярной», - сказала технический корреспондент CNBC Дирдри Боза.

Заголовки американских изданий - говорят сами за себя. «DeepSeek» перевернул технологии и Уолл-стрит с ног на голову, констатирует Wall Street Journal. Нью-Йорк пост выразилась короче и эмоциональнее: «Красная тревога». И все это на фоне гигантских вложений американских компаний в искусственный интеллект. Только признанная в России экстремистской корпорация Марка Цукерберга собирается в этом году потратить на развитие ИИ - 65 миллиардов долларов. Почти в 2 раза больше, чем в прошлом. А тут появились китайские умельцы, которые, оказываются могут сделать тоже самое, что и американские IT-гиганты. И если верить сообщению китайской компании: всего лишь за 2 месяца и всего лишь за жалкие по меркам Кремниевой долины - 6 миллионов долларов.

«Помимо того, что они пробили все метрики качества работы и сейчас это самая передовая большая языковая модель в мире, они еще добились этого, потратив гораздо меньше времени на сам процесс обучения и гораздо меньше денег. Примерно в тысячу раз меньше», - рассказал кандидат технических наук, доцент института ИТМО Александр Кугаевских.

Мировая реакция, возможно, могла быть сдержанней, если бы не большая политика. В середине января Белый дом официально сообщил о планах ограничить экспорт микроэлектроники для искусственного интеллекта. И, в частности, продукцию той самой Nvidia. Для Китая она с большой вероятностью будет под запретом. Говорить, что КНР не сможет существовать без американских технологий - как минимум, некорректно. Крупнейший в мире производитель микросхем - TSMC - находится на Тайване. Но сам факт презентации своего чат-бота спустя 2 недели после сообщений из США, которые можно расценить как новый виток торговой войны - говорит о многом.

«Надо понимать и китайских коллег, китайских товарищей наших. потому что, а сколько можно терпеть? Давайте покажем, что мы что-то умеем. Теперь, я думаю, вариантов много. Либо в тупую ужесточать импортную политику, в отношении Китая, вводить импортные пошлины и так далее, либо как-то искать какой-то компромисный вариант. В том числе в технологической сфере», - объяснил ведущий эксперт центра политических технологий Никита Масленников.

На новости о битве интеллектов из Китая и Нью-Йорка - отреагировал российский министр иностранных дел.

«Сегодня ежедневно поступают новости о прорывных достижениях в этой сфере, включая буквально утренние сообщения о том, как эффективно китайские специалисты обходят с гораздо меньшими затратами американцев. Россия всегда за честную конкуренцию, и такая честная конкуренция, конечно же, должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности», - сказал Сергей Лавров.

О том, насколько эта конкуренция может быть честной в современном мире, можно судить и потому, что после информационного взрыва, а иначе не скажешь - на сервисы «DeepSeek» начались масштабные хакерские атаки.