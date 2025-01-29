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Аэропорт Пулково возобновил работу

Петербургский аэропорт снял ограничения в 04:32 МСК.
Никита Матосов 2025-01-29 06:42:09
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково отменил введенные ранее ограничения на прием и отправку самолетов. Информацию об этом опубликовала Росавиация в официальном Telegram-канале.

«В 04:32 МСК ограничения на обслуживание воздушных судов в Пулково были полностью сняты. Эти меры применялись временно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», - сообщил представитель Росавиации.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что экипажам воздушных судов, авиадиспетчерам и службам аэропорта удалось принять все необходимые меры для поддержания безопасного функционирования воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу аэропорта ввели в 02:56 МСК. Аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы.

#Авиарейсы #росавиация #аэропорт пулково #ограничения в работе
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