Аэропорт Пулково возобновил работу

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково отменил введенные ранее ограничения на прием и отправку самолетов. Информацию об этом опубликовала Росавиация в официальном Telegram-канале.

«В 04:32 МСК ограничения на обслуживание воздушных судов в Пулково были полностью сняты. Эти меры применялись временно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», - сообщил представитель Росавиации.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что экипажам воздушных судов, авиадиспетчерам и службам аэропорта удалось принять все необходимые меры для поддержания безопасного функционирования воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу аэропорта ввели в 02:56 МСК. Аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы.