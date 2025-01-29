Аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы

Петербургский аэропорт Пулково ввел временные ограничения на отправку и прием рейсов. Об этом сообщила Росавиция в своем тегерам-канале. Эти меры обусловлены вопросами безопасности данного транспортного узла.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 02:56 МСК, 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI)», - сообщила пресс-служба ведомства.

Главным приоритетом Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) является обеспечение безопасности полетов. С этой целью экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

Прежде о временном прекращении авиарейсов сообщалось в отношении аэропорта Казани. Ограничения начали действовать с 00:55 п московскому времени.