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Аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы

Временные ограничения начали действовать с 02:56 для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Дарина Криц 2025-01-29 04:11:56
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Петербургский аэропорт Пулково ввел временные ограничения на отправку и прием рейсов. Об этом сообщила Росавиция в своем тегерам-канале. Эти меры обусловлены вопросами безопасности данного транспортного узла.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 02:56 МСК, 29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI)», - сообщила пресс-служба ведомства.

Главным приоритетом Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) является обеспечение безопасности полетов. С этой целью экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

Прежде о временном прекращении авиарейсов сообщалось в отношении аэропорта Казани. Ограничения начали действовать с 00:55 п московскому времени.

#в стране и мире #Авиарейсы #росавиация #аэропорт пулково #ограничения в работе
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