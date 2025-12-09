МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах

Максимальное число зачисленных зарегистрировано по направлению «Сестринское дело» (84,3 тысячи).
Дарья Ситникова 09-12-2025 05:50
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Самыми востребованными специальностями при поступлении в колледж у абитуриентов стали: медицинские, технические, рабочие и педагогические отрасли. Наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование». Об этом сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

В этом году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона студентов. Максимальное число зачисленных зарегистрировано по направлению «Сестринское дело» (84,3 тысячи). На втором месте - «Информационные системы и программирование» (74,3 тысячи).

В список пяти популярных также вошли направления: «Лечебное дело» (37 тысяч), «Правоохранительная деятельность» (31 тысяча), «Туризм и гостеприимство» (29 тысяч).

Также в число лидеров попали такие направления, как «Сварщик», куда поступили 28 тысяч человек. Кроме этого, «Повар, кондитер» (26,4 тысячи), «Преподавание в начальных классах» (26,3 тысячи) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (25 тысяч). Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования в 2025 году увеличилось на 68 тысяч, составив в сумме 850 тысяч.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в разговоре со «Звездой», что интерес к получению среднего профессионального и высшего образования в России стремительно растет. В основном, это дружественные страны - Узбекистан, Киргизия, Казахстан.

Кравцов также отметил, что в России достаточно высокий уровень школьного образования. Это подтверждают результаты международных олимпиад: количество золотых медалей за пять лет увеличилось в полтора раза.

#популярность #колледжи #направления #специальности #Минпросвещения РФ #техникумы
