Кравцов: интерес иностранцев к получению образования в РФ стремительно растет

Интерес к получению среднего профессионального и высшего образования в России стремительно растет. В основном, это дружественные страны - Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он также отметил, что в России достаточно высокий уровень школьного образования. Это подтверждают результаты международных олимпиад: количество золотых медалей за пять лет увеличилось в полтора раза.

«Наше образование отличается фундаментальностью, формированием широкого кругозора у школьников и формированием личности на основе наших традиционных ценностей», - отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения добавил, что порядка 91% школьников, обучающихся на территории РФ, планируют в дальнейшем связать свою жизнь с Россией. Этот показатель говорит о том, что учащиеся видят и отмечают возможности, которые дает страна.

Напомним, российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике. Из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая.