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Давка во время религиозного фестиваля в Индии унесла жизни 15 человек

Люди пришли в место слияния рек Ганг и Ямуна, чтобы совершить ритуальное омовение.
Дарина Криц 2025-01-29 04:42:35
© Фото: Dirk Godder dpa Globallookpress

По меньшей мере 15 человек стали жертвами давки во время религиозного фестиваля Кумбха Мела в Индии. Люди погибли в северной части страны, присутствуя на шестинедельном фестивале, который является единственным крупнейшим событием в религиозном календаре индуистов.

Миллионы верующих 29 января должны были присутствовать на священном дне ритуального омовения в месте слияния рек Ганг и Ямуна. О количестве жертв сообщил телеканал France24.

«Смертельные давки в толпе являются печально известной особенностью индийских религиозных праздников. <...> По крайней мере 15 человек умерли на данный момент. Остальные проходят лечение», - уточнило французское СМИ заявление одного из врачей в городе Праяградж.

Подобные инциденты для Индии не редкость. Так, в июле 2024 года 107 человек скончались при проведении встречи с религиозным проповедником Бхоле Бабы. Большая часть погибших - это женщины.

#в стране и мире #Индия #массовая давка #погибли люди #религиозный фестиваль #Кумбха Мела
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