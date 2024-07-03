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Более 100 человек погибли во время массовой давки в Индии

При проведении встречи с религиозным проповедником Бхоле Бабы в массовой давке погибли 107 человек, по большей части это были женщины.
Дарина Криц 2024-07-03 06:10:09
© Фото: Sudipta Das Keystone Press Agency Globallookpress

Давка стала причиной массовой смерти в Индии, по меньшей мере там погибли 107 человек. Большая часть из них - это женщины. Трагедия произошла время религиозного мероприятия в штате Уттар-Прадеш, сообщает Sputnik со ссылкой на местное СМИ.

«По меньшей мере 107 человек, в основном женщины, погибли в крупной давке во время религиозного мероприятия в округе Хатрас штата Уттар-Прадеш во вторник. Инцидент произошел, когда религиозный проповедник обращался к своим последователям в специально установленной палатке в деревне Рати Бханпур в районе Сикандра Рау округа Хатрас», - уточнили репортеры.

Полиция сообщила, что поначалу люди почувствовали духоту, также было жарко и влажно, что вызвало у присутствовавших дискомфорт. Затем они начали массово выбегать, из-за чего образовалось столпотворение.

Уточняется, что там проходила «сатсанг-встреча религиозного проповедника Бхоле Бабы». Для проведения мероприятия на границе округов Этах и ​​Хатрас проповеднику было выдано временное разрешение.

#в стране и мире #Индия #массовая давка #религиозный проповедник #столпотворение
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