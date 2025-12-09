МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: Япония не даст использовать активы РФ для кредита Киеву

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем.
Дарья Ситникова 09-12-2025 04:02
© Фото: Hans Lippert, imageBROKER.com, Global Look Press

Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы на сумму примерно на 30 миллиардов долларов, которые заморожены на ее территории, с целью выдачи кредита Украине. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на двух дипломатов из ЕС.

«Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине», - указано в материале.

Уточняется, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем. Газета Financial Times ранее сообщила, что власти Евросоюза могут навсегда заблокировать замороженные на территории ЕС российские активы без принципа единогласия. До сих пор любая страна Евросоюза могла единолично обеспечить доступ официальной Москвы к ее активам, так как экономические санкции необходимо было единогласно продлевать каждые полгода.

Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая их часть находится на счетах одной их крупнейших расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear.

#Россия #Украина #Япония #ЕС #российские активы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 