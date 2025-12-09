Politico: Япония не даст использовать активы РФ для кредита Киеву

Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы на сумму примерно на 30 миллиардов долларов, которые заморожены на ее территории, с целью выдачи кредита Украине. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на двух дипломатов из ЕС.

«Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине», - указано в материале.

Уточняется, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем. Газета Financial Times ранее сообщила, что власти Евросоюза могут навсегда заблокировать замороженные на территории ЕС российские активы без принципа единогласия. До сих пор любая страна Евросоюза могла единолично обеспечить доступ официальной Москвы к ее активам, так как экономические санкции необходимо было единогласно продлевать каждые полгода.

Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая их часть находится на счетах одной их крупнейших расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear.