FT: российские активы могут остаться в Европе навсегда

Ранее Financial Times предупредила, что изъятие российских активов подорвет доверие к евро и всей европейской финансовой системе.
Ян Брацкий 08-12-2025 00:35
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Власти Евросоюза могут навсегда заблокировать замороженные на территории ЕС российские активы без принципа единогласия. Об этом пишет газета Financial Times.

«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений <…> ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», - говорится в публикации.

До сих пор любая страна Евросоюза могла единолично обеспечить доступ официальной Москвы к ее активам, так как экономические санкции необходимо было единогласно продлевать каждые полгода. Ранее издание предупредило, что присвоение российских активов может оказать серьезное негативное влияние на евро как на резервную валюту. Сейчас лидерство принадлежит американскому доллару, доля которого составляет 60 процентов. Евро занимает второе место с показателем в 20 процентов. Однако, возможный инцидент с изъятием российских средств пошатнет доверие к европейской валюте и всей финансовой системе Брюсселя.

Коллективная Европа так далеко не заглядывает. В ближайшей перспективе ЕС необходимо изыскать средства на поддержку Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что замороженных активов Европе хватит, чтобы поддерживать киевский режим на протяжении двух лет. При этом, представитель Кремля отметил позицию Бельгии, которая сопротивляется попыткам «узаконить» воровство активов. Песков назвал эту позицию разумной.

Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая их часть находится на счетах одной их крупнейших расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear.

#ЕС #Кремль #Резервы #Euroclear
