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Шольц возмутился из-за поддержки Маском правой немецкой партии АдГ

По мнению канцлера ФРГ, то, что Маск поддерживает ультраправую партию, плохо скажется на демократическом развитии Евросоюза.
Анастасия Бобылева 2025-01-29 04:18:14
© Фото: Andreas Arnold dpa Globallookpress

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал позицию американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска по поводу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По мнению Шольца, поддержка Маском АдГ «отвратительна».

«Это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всем ЕС», - цитирует его ТАСС.

По его словам, поддержка Маском европейских правых радикалов стала новым явлением. Шольц объяснил, что «взбешен» этим, потому что США в свое время внесли свой вклад в освобождение Германии от нацизма и становление демократии, а Маск «неподобающе реагирует на убийство столь многого числа евреев и других людей в Европе, которое совершили в прошлом немцы».

Ранее Маск поучаствовал в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии», выступив по видеосвязи. Он заявил, что АдГ - лучший вариант для страны и что от выборов в ФРГ зависит будущее всего мира.

#в стране и мире #Германия #илон маск #Олаф Шольц #АДГ
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