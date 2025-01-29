Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправление авиарейсов

Аэропорт Казани временно приостановил свою работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - пишет ведомство.

Отмечается, что ограничения действовали с 00:55 по московскому времени, затем были отменены. За это время на запасных аэродромах сели три самолета, которые направлялись в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и работники аэропорта приняли меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, пишет Росавиация.