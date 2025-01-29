МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправление авиарейсов

Временные ограничения действуют с 00:55 по московскому времени.
Анастасия Бобылева 2025-01-29 03:03:39
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости

Аэропорт Казани временно приостановил свою работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - пишет ведомство.

Отмечается, что ограничения действовали с 00:55 по московскому времени, затем были отменены. За это время на запасных аэродромах сели три самолета, которые направлялись в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и работники аэропорта приняли меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, пишет Росавиация.

#в стране и мире #Аэропорт #казань #ограничения #росавиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 