Путин вручит «Золотую Звезду» героям России в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали «Золотая Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, оно приурочено ко Дню героев Отечества. Уточняется, что на церемонию приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили мужество и героизм.

Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества. Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием Президента в 2013 году.

В МО РФ ранее сообщили, что министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Также глава оборонного ведомства вручил именное огнестрельное оружие бойцам, проявившим себя при выполнении задач.

Выступая перед награжденными, Белоусов поблагодарил их за службу, отметив высокий уровень профессиональной подготовки и личную ответственность каждого из них. Торжественная церемония проходила в Национальном центре управления обороной РФ.