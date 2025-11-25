Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Также глава оборонного ведомства вручил именное огнестрельное оружие бойцам, проявившим себя при выполнении задач. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Выступая перед награжденными, Белоусов поблагодарил их за службу, отметив высокий уровень профессиональной подготовки и личную ответственность каждого из них. По его словам, отличившиеся военнослужащие показали себя настоящими профессионалами и внесли значимый вклад в укрепление обороноспособности России.

Ранее в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями группировки «Восток» Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Среди награжденных - командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев, удостоенный медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.