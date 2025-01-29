Парламент Италии одобрил продолжение военной помощи Киеву в 2025 году

Парламент Италии одобрил указ, предписывающий продолжить оказывать военную помощь Киеву до конца 2025 года. Об этом пишет Ansa.

За принятие указа проголосовали 192 человека, против - 41 человек. Среди проголосовавших против были депутаты Движения пяти звезд и Альянса зеленых и левых. До этого меру одобрили в сенате.

В начале этого года министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что пока его страна не может выделить Украине военную помощь. Он объяснил, что пока бюджет на 2025 год не согласован. Тем не менее, немецкое оборонное ведомство уже подготовило новый пакет помощи Киеву, его стоимость составила около трех миллиардов евро.