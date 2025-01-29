МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Италии одобрил продолжение военной помощи Киеву в 2025 году

За принятие указа проголосовали 192 человека, против - 41.
Анастасия Бобылева 2025-01-29 03:57:39
© Фото: Casa De S.M. El Rey Keystone Press Agency Globallookpress

Парламент Италии одобрил указ, предписывающий продолжить оказывать военную помощь Киеву до конца 2025 года. Об этом пишет Ansa.

За принятие указа проголосовали 192 человека, против - 41 человек. Среди проголосовавших против были депутаты Движения пяти звезд и Альянса зеленых и левых. До этого меру одобрили в сенате.

В начале этого года министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что пока его страна не может выделить Украине военную помощь. Он объяснил, что пока бюджет на 2025 год не согласован. Тем не менее, немецкое оборонное ведомство уже подготовило новый пакет помощи Киеву, его стоимость составила около трех миллиардов евро.

#в стране и мире #Украина #италия #военная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 