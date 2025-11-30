Украина во вторник должна заплатить МВФ $170 млн по своим долгам

Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду более $170 млн по своим долгам. Данный платеж должен стать заключительным в 2025 году. Общая задолженность киевского режима перед международными кредиторами составляет более $14 млрд и продолжает расти, пишет РИА Новости.

Между тем дальнейшие транши под вопросом. Ранее стало известно, что финансовая поддержка Киева со стороны МВФ может прекратиться. Причина такого решения - позиция некоторых европейских стран, которые отказываются присваивать замороженные в ЕС российские активы. Против выступают Бельгия, Италия и Франция. Власти этих стран опасаются юридических последствий.

Сроки поджимают, ведь в декабре МВФ должен выделить Украине очередные €8 млрд из запланированных €140 млрд. В Брюсселе эти меры называют «репарационным кредитом». Украина готова пойти на все ради сохранения финансирования. Киев может отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домашних хозяйств. Это одно из требований МВФ. Речь также идет о введении налога на добавленную стоимость для самозанятых и предпринимателей с более чем $24 тысячами годового дохода.