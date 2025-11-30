МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британский военный получил смертельное ранение на полигоне ВСУ

Военнослужащий погиб, когда наблюдал за тем, как боевики ВСУ испытывают новое оружие.
Ян Брацкий 09-12-2025 23:55
© Фото: Telegram/british_armed_forces

Британский военнослужащий погиб на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. Инцидент произошел сегодня на одном из полигонов.

«Он был ранен в результате трагического несчастного случая, когда наблюдал, как украинские военные проверяют новые возможности обороны вдали от линии фронта», - написал Хили в соцсети X.

Это не первый инцидент с британскими военнослужащими на Украине. Ранее бойцы ВС РФ при помощи ударного беспилотника ликвидировали бывшего британского военного Джейка Уоддингтона. Выйдя в запас он уехал на Украину воевать на стороне боевиков киевского режима. Наемнику было 34 года, в рядах ВСУ он состоял более 12 месяцев.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков до этого сообщал, что в рядах украинских боевиков воюет множество иностранцев. География обширная: 35 стран, более десятка европейских частных военных компаний, несколько прокси-формирований, сотни боевиков из Великобритании, Швеции, США, Польши, Франции, Латинской Америки.

#Украина #ВСУ #Великобритания #наемник
