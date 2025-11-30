Британский военнослужащий погиб на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. Инцидент произошел сегодня на одном из полигонов.

«Он был ранен в результате трагического несчастного случая, когда наблюдал, как украинские военные проверяют новые возможности обороны вдали от линии фронта», - написал Хили в соцсети X.

Это не первый инцидент с британскими военнослужащими на Украине. Ранее бойцы ВС РФ при помощи ударного беспилотника ликвидировали бывшего британского военного Джейка Уоддингтона. Выйдя в запас он уехал на Украину воевать на стороне боевиков киевского режима. Наемнику было 34 года, в рядах ВСУ он состоял более 12 месяцев.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков до этого сообщал, что в рядах украинских боевиков воюет множество иностранцев. География обширная: 35 стран, более десятка европейских частных военных компаний, несколько прокси-формирований, сотни боевиков из Великобритании, Швеции, США, Польши, Франции, Латинской Америки.